Yolcu otobüsündeki 2 kilo esrarı 'Lesi' buldu

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yaptığı aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ilçede yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yapılan aramada N.D. (18) isimli yolcunun valizinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. N.D. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-04-09 13:20:17



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