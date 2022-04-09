Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-04-09 14:32:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.