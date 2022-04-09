Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızıbeyazlılar, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

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