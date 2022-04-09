Geleneksel Türk Okçuluğu izleyenlerin nefesini kesti

Sivas’ta ilk kez organize edilen, “Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Yarışması” izleyenlerin resmen nefesini geçti. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilciliği tarafından Sivas’ta Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları yarışmaları düzenlendi.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi atlı müsabaka alanında düzenlenen yarışmaya 20 okuldan 140 sporcu katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmada sporcular hünerlerini sergileyerek puan toplamak için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Yarışmalar büyük beğeni toplarken, sporcular uzun süre alkışlandı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Mehmet Coşkuner, antrenörler ve hakemler takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, derece yapan sporcuları tebrik ederek, “Geleneksel Türk Okçuluğu federasyonunun takviminde yer alan okullar arası Sivas il birinciliği müsabakaları yapıldı. Yeni atlı cirit ve okçuluk tesisimizle tüm müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum ve dereceye girenleri de kutluyorum” dedi.

“İlk kez yapıldı”

Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Mehmet Coşkuner ise, “Türkiye geleneksel okçuluk federasyonun 20212022 yılı faaliyet takviminde bulunan okullar arası geleneksel Türk okçuluğu spor müsabakalarını tamamladık. Geleneksek Türk okçuluğunun UNESCO girmesini sağlayan 3 ilden biri olan Sivas’ta Abdülhamid Han yadigârı haralar gölgesinde yapmaktan da onur duymaktayız. Ayrıca okul sporlarının ilk Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 145 sporcumuzla bu yarışmaya katıldık” ifadelerini kullandı.

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