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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

İHA

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. hafta maçında Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşilbeyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik antrenman ile sona erdi.
Sivas Belediyespor ile Adıyaman Futbol Kulübü arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 15.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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