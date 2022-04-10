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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dorsesinde cam yüklü TIR'ın kavşaktan dönerken devrilmesiyle Kayseri yolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. İran'dan Kayseri'ye cam taşıyan Yusuf Sonaş (31) yönetimindeki 06 SFZ 45 plakalı cam yüklü TIR, otogar kavşağından dönerken dorsesindeki yükün ağırlığı nedeniyle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıp, TIR'dan sızan mazot nedeniyle Kayseri yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-04-10 00:35:58



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