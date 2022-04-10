Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Deniz’in ortasında Aleksic kafa ile topu altıpas çizgisine yönlendirdi. Uzaklaştırmak isteyen Goutas, hatalı hareketi ile topu kendi kalesinde buldu. 01

14. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Deniz’in şutunda Ali Şaşal, topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Uğur’un ortasında Hakan, topa kafası ile dokundu. Top kaleci Volkan’da kaldı.

24. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Volkan topu çıkartmayı başardı.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Uğur'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Ali Saygın Ögel xxx, İlker Takpak xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Ahmet xx, Uğur xx, Hakan xx, Ulvestad xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Emre, Appindangoye, Cofie, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Duarte xx, Epureanu xx, Caiçara xx, Lima xx, Tolga xx, Mahmut xx, Deniz xx, Aleksic xx, Trezeguet xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammet, Hasan, Serdar, Şener, Fernandes, Guldbrandsen, Efe, Salih, Metin, Atabey

Teknik Direktör: Erinç Sözer

Gol: Goutas (dk. 3 kk.)(Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor), Mahmut (Medipol Başakşehir)

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