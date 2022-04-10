Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig’de 32. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 32. maçını oynadı. Sahadan 20 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 11. yenilgisini elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10, 2. haftada Trabzonspor ’a 21, 8. haftada Beşiktaş’a 21, 13. haftada Başakşehir’e 21, 19. haftada Kayserispor’a 30, 22. haftada Göztepe’ye 21, 24. haftada Gaziantep FK’ya 51, 26. haftada Karagümrük’e 10, 27. haftada Beşiktaş’a 32 ve 28. haftada Antalyaspor’a 10 yenilmişti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.