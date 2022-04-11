Sivas'ta heyelan; köy yolu ulaşıma kapandı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için köy yolunda çalışma başlattı.

Merkeze 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi. İki köy arasında ulaşımı sağlayan yol, yamaçlardaki karların erimeye başlamasıyla oluşan heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunda çalışma başlattı. İl Özel İdaresi'nin açıklamasında, köylere ulaşım için bir süre eski yolun kullanılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-11 10:15:19



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