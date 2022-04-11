Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nın hedefi lider ALG

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 18. haftasında sahasında lider ALG Spor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, “ALG ligin en flaş takımlarından birisi. Çok da iyi bir ekip ama bu bahane değil. Biz o maçta Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 18. hafta maçında hafta sonu sahasında karşılaşacağı ALG Spor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızıbeyazlılar, dar alanda pas çalıştı. Antrenman, minyatür kale maçla sona erdi.



“Samsun’da resmen hakem faciası yaşadık”

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Ercanlı, “Ligde zorlu bir 5 hafta geçirdik ve kızlarımız çıkmış oldukları maçlarda Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil ettiler. Eksiklerimiz vardı, geçen haftaki Samsun maçında Tuğba ile Figen’in yokluğunu hissettik. En son oynadığımız Samsun maçında hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Orada resmen hakem faciası da yaşadık. Verilmemiş net bir golümüz ve 2 tane verilmeyen penaltımız var. Şu anda 15 günlük bir aramız vardı ve bu arayı iyi değerlendirdik. Arada 3 gün sporcularımızı dinlendirdik. Sonra yeniden idmanlara başladık. Burada oynayacağımız ALG maçı, ALG ligin en flaş takımlarından birisi. Çok da iyi bir ekip ama bu bahane değil. Biz o maçta Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kızlarımız bu güveni bize veriyorlar” ifadelerini kullandı.



“Kalan 5 haftada ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz”

Ligde kalan 5 haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Ercanlı, “ALG maçından sonra Trabzon deplasmanı, ardından Kayseri maçı, Rize deplasmanı ve en son Dudullu maçı ile ligi tamamlayacağız. Trabzonspor ile aramızda 2 puanlık fark var. Bakalım hayırlısı, şu anda süreç bu şekilde ilerliyor. Kalan 5 haftada ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ligde kalmayı hedefliyoruz zaten. Süper Lig’de ilk yılımız olduğu için çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Harika bir ekibiz. Uyum sorunumuz yok ve arkadaşlık ortamımız çok iyi. Yönetimimiz bize çok iyi destek veriyor. İnşallah 5 haftayı iyi şekilde değerlendirip Sivasspor’umuzu en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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