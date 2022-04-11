Mizan ve masraf listeleri oy çoğunluğuyla kabul edildi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mizan ve masraf listeleri oy çoğunluğuyla kabul edildi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

İHA

Mizan ve masraf listeleri oy çoğunluğuyla kabul edildi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Öte yandan Mustafa Eken, Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile Sivas TSO arasında imzalanan protokol dahilinde Filistinli işadamlarının Demirağ OSB’ye geleceğini belirtti
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak sürekli sahada olduklarını ifade eden Başkan Eken, “Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere sürekli üyelerimizi geziyoruz, dinliyoruz, fikir birliği yapıyoruz. Gerekli yerlere ulaştırmak içinde hep birlikte mücadelemizi veriyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları ile sık sık bir araya geliyoruz. Çünkü STK’lar ile de işbirliği yapmamız lazım. Derneklerle, vakıflarla da aynı şekilde, biz hepsini dinliyoruz. Bayramdan sonra hızlı bir şekilde sahada olacağız. İş dünyasını 4 yıldır olduğu gibi yine tek tek ziyaret edip dinleyeceğiz. Gerekli çözümleri bulacağız, onlara yardımcı olacağız. Bütün arkadaşlarımızın görevi bu ve bunu yapacağız. Görev süremizde 3 ekonomik kriz yaşadık. Bu süreçlerde her zaman üyelerimizin yanında olduk, onların sorunlarının çözümüne katkı sağladık. Bankalarla görüştük, ilgili kurumlarla görüştük. TOBB ile paylaştık. Kısacası 4 yıldır üyelerimizin her zaman yanındayız, ulaşılabilir bir başkan olduk. Her zaman üyelerimiz için çalışıyoruz” dedi.
“Demirağ OSB büyümeye devam ediyor”
Demirağ OSB’de yer tahsislerinin devam ettiğini belirten Başkan Eken, “Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ciddi anlamda her geçen gün büyüyor. Geçenlerde yaptığımız toplantıda 9 arsa tahsisi daha yaptık. Bin 500 çalışan ilavesi daha oldu. Şu ana toplamda 13 bin kişi istihdam garantisi sözü alındı, 44 fabrikaya yer verildi, 5,5 milyar TL’lik yatırım bütçesi belirlendi. Altyapısı yüzde 45 seviyelerine geldi. Zor kısmı bitti. Bundan sonra daha hızlı gelişecek bir yapı çalışması olacak. 2023 yılının 6’ncı ayına kadar altyapı bitmiş olacak. Lojistik köy ihalesini alan firma henüz çalışmalara başlamadı. Bu süreç biraz uzadı. Biz, Başkanlar Kurulu ile gidip yerinde inceleyerek basın açıklaması yaptık. ‘Lojistik Köy Sivas’ın olmazsa olmazıdır’ diye, bugün de bu meclisten bunu tekrarlıyoruz. Lojistik Köyde çalışmaların bir an önce başlamasını bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızdan istiyoruz, takip ediyoruz, talep ediyoruz. Şehir için lojistik köy çok önemli” diye konuştu.
“Filistin’den 41 tane işadamı İlimize geliyor”
Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile Sivas TSO arasında imzalanan protokol dahilinde Filistinli işadamlarının Sivas’a geleceğini dile getiren Eken, “Mayıs ayında Filistin’den 41 tane işadamı İlimize geliyor. İşbirliğimizi büyütmek için 1’inci OSB’yi, Demirağ OSB’yi ve Sivas’ı gezdireceğiz. Oda olarak bizim görevimiz, üyelerimiz için yeni pazarlar oluşturmak. Bunu da en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK parti teşkilatı iftarı güvenlik güçleriyle birlikte yaptı AK Parti Sivas Teşkilatı, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’inci yıldönümü nedeniyle Merkez ve İlçelerde iftarlarını Karakollarda ve Emniyet Müdürlüklerinde Polislerimizle yaptı
YEREL HABERLER AK parti teşkilatı iftarı güvenlik güçleriyle ...
Aktepe, yemlik arpa miktarının arttırılmasını istedi Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek Sivas’a verilen yemlik arpa miktarının arttırılmasını talep etti
YEREL HABERLER Aktepe, yemlik arpa miktarının arttırılmasını ...
Aktepe Ankara temaslarında Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili Ankara’da temaslarda bulunan Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Aktepe Ankara temaslarında Çiftçilerin sorun ve ...
Ondaki antika teraziler kimsede yok Bir buçuk asırlık terazileri ile müze kurmak istiyor
YEREL HABERLER Ondaki antika teraziler kimsede yok Bir buçuk asırlık ...
Türk aslanı yavrulama döneminde Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin doğum dönemlerinde anne bakımının çok önemli olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Türk aslanı yavrulama döneminde Uzman Kangal ...
İçme suyu hattındaki rögar kapaklarını çaldılar Sivas’ın Kangal ilçesinde içme suyu isale hattının havalandırma sistemindeki rögar kapakları çalındı
YEREL HABERLER İçme suyu hattındaki rögar kapaklarını ...
Sivas'ta heyelan; köy yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sivas'ta heyelan; köy yolu ulaşıma kapandı/ Ek ...
Sivas’ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta yaşayan Suriyeli sayısı 3 bin 616 kişiye ulaştı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 3 bin 616 Suriyeli yaşıyor İçişleri ...
Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nın hedefi lider ALG
YEREL HABERLER Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nın hedefi lider ALG
Sivas'ta heyelan; köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta heyelan; köy yolu ulaşıma kapandı
Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Sivas’ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle ...
Rıza Çalımbay: “Pozisyonları değerlendiremedik” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Volkan çok güzel kurtarışlar yaptı” “Bu maçın hakkı beraberlik olabilirdi”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Pozisyonları ...
Erdinç Sözer: “Sevincimiz çok büyük” Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: “Sivas deplasmanı çok zor” “Takımı tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: “Sevincimiz çok büyük” Başakşehir ...
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol ...
Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı
YEREL HABERLER Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile ...
Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol ...
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir ...
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Medipol ...
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti Sivas’ta Erkekler Kupa Voley heyecanı!
YEREL HABERLER AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın ...
İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler Sivas Milletvekili Semiha Ekici’yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekili mutfağa sokup yemek pişirttiler
YEREL HABERLER İftara davet ettikleri milletvekiline yemek ...
Sivasspor - Başakşehir maçının VAR’ı Özgür Yankaya
YEREL HABERLER Sivasspor - Başakşehir maçının VAR’ı Özgür Yankaya

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.