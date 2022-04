Zara'da Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı yapıldı Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Çalıştayında, Zara'nın tarım ve hayvancılığını harekete geçirecek fikirler, kurum müdürleri, iş insanları, çiftçiler ve konunun paydaşlarınca masaya yatırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Çalıştayında, Zara'nın tarım ve hayvancılığını harekete geçirecek fikirler, kurum müdürleri, iş insanları, çiftçiler ve konunun paydaşlarınca masaya yatırıldı.

Zara Sanayi ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) tarafından Zara’da 'Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı' düzenlendi. Belediye Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere; ilçe Kaymakamı Meriç Dinçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu, Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek ve çok sayıda çiftçi katıldı. İki gün süren çalıştaya katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Çalıştayın ilk gününde konuşan Vali Salih Ayhan, "Eğitim konusunda geçmiş yıllarda ilçelerimizde çalıştay düzenledik ama tarım ve hayvancılık alanında ilçe düzeyinde ilk defa Zara'da çalıştay düzenleniyor. Zara'nın tarım ve hayvancılığını harekete geçirecek fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu anlamda çalıştayları çok önemsiyorum. Sivas'ımız tarım ve hayvancılık alanında güçlü bir potansiyele sahip, bu tarz çalışmalar çok kıymetli. Arıcılıkta söz sahibi olan Zara'nın tarım ve hayvancılığının her alanda da marka olması için her fikir önemli. İş insanlarımızın da bunu önemsiyor olması çok güzel." dedi.

"Açlık kural tanımaz"

Çalıştaya ev sahipliği yapan ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu ise konuşmasında, “Bu topraklarda doğmuş ,gurbette hayatını kazanmış Zaralı iş adamları olarak tek bir gayemiz var memleketimizin refah içinde olması. Bu Çalıştayı yapma nedenimiz toprağımıza olan sevdamız. Hepimiz biliyoruz ki dünya değişiyor zor bir dönemden geçiyoruz, virüsler, savaşlar ekonomi gibi pek çok alanda bizleri zor bir süreç bekliyor. Değerli hemşerilerim eskiden köyden şehirlere göç vardı artık tersi oldu şehirlerden köylere göç olmaya başladı. Tarımın buradaki önemi tartışılmaz. Tarım geleceğin en büyük sanayisi olacak. Zor dönemler bizi bekliyor iklim değişiklikleri ve kuraklık geldi kapımıza dayandı, kıtlık haberleri duyuyoruz. Çözümler üretmeliyiz. Fabrikalarımız olabilir çok zengin olabiliriz ama ekmek ve su olmadığı zaman hepimiz bir hiç oluruz. Değerli hemşerilerim açlık kural tanımaz. Bu çalıştayı yapmak için yola çıktığımızda Ankara, Sivas ve Zara’ya ziyaretlerimiz oldu. Bu ziyaretlerimizde sayın valimizin ‘Çifticiyi bilgisiz, toprağı susuz bırakmayacağız’ cümlesini duyduğumda kendi adıma çok etkilendim ve bu çalıştay projemizin kıymetini ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. Topraklarımızın dilinden anlayarak tarım yapmanın hem ülke ekonomisine hem sizlerin ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sizlerin de 2 gün sürecek çalıştayımızı can kulağı ile dinlemenizi, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltmenizi önemle rica ediyorum. Burada olmanızdan kendi adıma ve yönetim kurulu üyelerim adına memnuniyetimi bildirmek isterim. Umarım çalıştayın sonunda tarım ve hayvancılık konusunda öğreneceğimiz yeni bilgiler ile yol haritamızı hepimiz belirlemiş oluruz.“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.