Erkekler Kupa Voley’de ikinci finalist Galatasaray oldu

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de finalin adı Arkas Spor Galatasaray oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan yarı final mücadelesinin kazananı 2830, 2523, 2520, 1125 ve 1510 set sonuçlarıyla 32, Galatasaray oldu ve ismini finale yazdırdı.

Heyecan dolu turnuvanın ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen yarı final mücadelesinin kazananı 2830, 2523, 2520, 1125, 1015’lik set sonuçlarıyla 32 Galatasaray oldu ve finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması Çarşamba günü saat 15.00’da oynanacak.



Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Vahit Emre Savaş, Sedlacek, Torres (Beytullah Hatipoğlu (L), Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç (L), Muhammed Aray (L), Kemal Kayhan

Setler: 2830, 2523, 2520, 1125, 1510

Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)

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