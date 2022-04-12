Öğrenciler doğaya iz bıraktı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 234 adet fidanı “Her Öğrencinin Bir Gölgesi Olsun” sloganıyla toprakla buluşturdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri 234 adet fidanı “Her Öğrencinin Bir Gölgesi Olsun” sloganıyla toprakla buluşturdu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçe sınırları içerisinde bulunan “Ilıca Göleti” çevresinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Yıldızeli Kaymakamı Şeref Gülyer, Yıldızeli MYO Müdürü Doç. Dr. Yüksel Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Adem Türk, Yıldızeli Orman İşletme Şefi Veysel Yıldırımer, Yavu Orman İşletme Şefi Esad Karagöz, akademisyenler ve öğrencileri katıldı. Fidan dikim etkinliği son bulmasının ardından toplu fotoğraf çekinildi.

“Her öğrencimiz için bir fidan diktik”

Yıldızeli MYO Müdürü Doç. Dr. Aydın, ağaç dikmenin çevre düzeni için olumlu katkıları olduğuna dikkat çekerek, “Yıldızeli Meslek Yüksekokulu olarak bu sene okulumuzda eğitim gören her öğrencimiz için bir fidanı toprakla buluşturduk. Hepimizin bildiği gibi ağaç dikmenin çevre üzerine son derece olumlu katkıları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ağaçların hava kirliliğini azaltmasıdır. Aynı zamanda erozyon kontrolü, toprak kaymasını önleme gibi sayısız yararları olduğunu bilmekteyiz. Yıldızeli Meslek Yüksekokulu olarak 234 fidanı ülkemizin geleceğini oluşturacak öğrencilerimizin burada bırakacakları bir iz olması adına toprakla buluşturduk. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız Şeref Gülyer’ e, Belediye Başkanımız Mehmet Sabit Karakaş’a, İlçe Orman Şefliğine, akademik personelimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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