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Çalışmalar online toplantıda ele alındı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile online toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelerin yanı sıra il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı

İHA

Çalışmalar online toplantıda ele alındı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile online toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelerin yanı sıra il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Aslan, toplantıda; MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce başlatılan Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı'na (YÖGEP) dikkat çekti. "Bakanlığımızın üzerinde durduğu en önemli paradigmalardan bir tanesi bu husustur" diyerek programın önemine dikkat çeken Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden bu konuda yayımlanan kılavuzu inceleyerek gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.
TYT ve AYT'de başarıyı artırmak için önemli çalışmalar yürütüldüğünü bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlerine de önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Aslan, öğrenci ve öğretmen motivasyonunun yüksek tutulması ve okul yöneticileri ile iletişimin güçlendirilmesini istedi.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi"ne de değinen Aslan, proje dahilinde öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının yapılacağını söyledi. Aslan bu proje ile öğrencilerin; sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerini, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, hoşgörüye, saygıya, sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade eti. Projenin tüm detayları ile hassasiyetle incelenmesi çalışmaların hassasiyetle yürütülmesini isteyen Aslan, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması, mesleki eğitimde çırak sayısının artırılması, okul öncesi eğitimde kurum ve öğrenci sayısının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen; "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi", "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" dahilinde yürütülen çalışmaların da titizlikle takip edilmesini istedi.
Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelerin yanı sıra il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar da masaya yatırıldı.

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