Sivas'ta kar yağışı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezine kar yağışı etkili oldu.

Kentte bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı gece saatlerinde de sürecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-12 17:38:29



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