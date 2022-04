İnat etti inatçı keçilerin peşine düştü, hepsini bir arada görüntülemeyi başardı Sivas’ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, inat etti inatçı keçilerin peşine düştü her gün 4 saatini dağların zirvelerinde geçirip çok sayıda dağ keçisini yakından görüntülemeyi başardı

Sivas’ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, inat etti inatçı keçilerin peşine düştü her gün 4 saatini dağların zirvelerinde geçirip çok sayıda dağ keçisini yakından görüntülemeyi başardı.

Sarp kayalıklarda ve dik yamaçlarda hayat süren dağ keçileri nesli tükenmekte olan türler arasında olmasa da serilikleri ve yaşam alanlarının zorlukları nedeniyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Sivas'ta vaktinin büyük kısmını yaban hayatını fotoğraflamaya adayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, bir süre önce inatçı dağ çekilerinin peşine düştü. Her gün yaklaşık 4 saatini bu keçilerin doğal yaşam olan dik yamaçlarda geçirdi. Sonunda çok sayıda keçiyi yakından görüntülemeyi başardı. Arslan, dağ keçilerinin insanların erişemediği yerlerde yaşadıkları ve kamuflajları doğayla bütünleştiği için görüntülenmelerinin zor olduğunu söyledi.



“Dik yamaçlarda düz yoldaymış gibi yürüyor”

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, dağ keçilerinin büyüleyici canlılar olduğunu söyleyerek, “Dağ keçilerini bu arkamda gördüğünüz dağlarda çektim. Dağ keçileri gerçekten büyüleyici canlılar çok sarp kayalıklarda, dik yamaçlarda sanki düz yoldaymış gibi yürüyebiliyorlar. Bu yüzden onları izlemek gerçekten büyüleyici, izlerken insanın nefesi kesiliyor. Çünkü insanda her an düşecekmiş gibi bir izlemin uyandırıyorlar. Neredeyse düz duvara tırmanabiliyorlar, çok başarılı bir tırmanıcı, hayvanın toynakları ve yapısı bu şekilde” dedi.



Keçiler gibi tırmandı

Doğa fotoğrafçısı Aslan, dağ keçilerini olduğu dağlara çıkmak için baya bir vakit harcamak gerektiğini dile getirerek, “Her çıktığınız zaman bulamayabiliyorsunuz. Kayalıklarda görmesi bir hayli zor, kamuflajları çok iyi. Benimde araban en yukarı zirvelere çıkmadığı için yürümek zorunda kalıyorum. Günlük 34 saat tırmanış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu çekimleri bir günde yapmıyorum uzun bir süreç, bazen aylarca aynı hayvanın peşinde gidiyorum. Dağ keçilerini de bu şekilde aylarca görüntüledim. Sivas’ın birçok ilçesinde ve İç Anadolu’nun yüksek ve sarp kayalıkların olduğu birçok ilde dağ keçileri mevcut. Görmesi biraz zor çünkü insanların erişemediği yerlerde dolaşıyorlar ve dediğim gibi kamuflajları da çok iyi olduğu için insanlar farkına varamayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

