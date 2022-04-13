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Bu ot, oruçta zorlanan sigara tiryakilerinin işini kolaylaştırıyor Sigaradan uzaklaştıran bu ot tiryakilerin oruçluyken sigara ihtiyacını da azaltıyor

İHA

Bu ot, oruçta zorlanan sigara tiryakilerinin işini kolaylaştırıyor Sigaradan uzaklaştıran bu ot tiryakilerin oruçluyken sigara ihtiyacını da azaltıyor

Sigara tiryakilerinin sigara bırakabilmek için kullandıkları karabaş otunun, Ramazan ayında oruçlu tiryakilerin de oruçluyken olan sigara ihtiyacını azalttığı ileri sürüldü.
Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otunun Ramazan ayında tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azalttığını belirterek, “Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş Otu bitkisini demleyip iftardan sonra ve sahurdan önce olmak üzere iki defa içmek suretiyle kullanabilir. 21 gün kullanıp bir hafta ara verecek şekilde kullanmalıdır. Bu bitki tüketildiği zamanda sigara içme esnasında veya da sigara içilen ortamda bulunduğunda tiksinme, mide bulanması gibi etkilere sahip. Bunun yanı sıra akciğer temizliğinde kullanmak üründe bal, zencefil ve limon kullanıla bilir. Bu bitkiyi düzenli olarak kullandığı takdirde zaten sigara kokusuna veya sigaranın tadını aldığı zaman mide bulanmasıyla karşı karşıya gelinecektir ama düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Yani birkaç bardak içtikten sonra kesin sigarayı bıraktım denilemez. Kişinin önce kendisi irade göstermesi gerekir, karabaş otu gibi bitkiler sadece bırakmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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