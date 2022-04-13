Kupa Voley’de şampiyon Arkas Spor oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 2523, 2225, 2517, 2729 ve 158’lik set sonuçlarıyla 32 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali’nde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasında Galatasaray’ı 32 mağlup eden Arkas Spor, kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.
Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin (L), Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu (L), Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)
Setler: 2523, 2225, 2517, 2729, 158
Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43, 17)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.