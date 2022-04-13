Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

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Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta: 3-2Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

ARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8

SÜRE: 144 dakikaErkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti. Arkaslı oyuncular kupanın coşkusunu yaşadı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-13 18:13:18



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