Hatayspor-Sivasspor maçına Ozan Ergün atandı

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A.Hatayspor ile DG Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Ozan Ergün atandı.

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor Sivasspor maçını Ozan Ergün’ün yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak maçta Ozan Ergün’ü görevlendirirken, Mehmet Kısal ile Mehmet Salih Mazlum da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

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