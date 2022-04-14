Sivasspor’dan Rıza Çalımbay açıklaması!

DG Sivasspor Kulübü, son günlerde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sivasspor Kulübü Teknik Direktör Rıza Çalımbay hakkında yazılı açıklama yaptı. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Bu asılsız iddiaları ortaya koyanları gündeme getirmemek adına sessiz kalmayı tercih etsek de maalesef kopyalayapıştır mantığı ile spekülasyon haberlerin hızla yayıldığını görmemiz üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz.

Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.”

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