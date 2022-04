Eşi benzeri yok, açılmadan yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti Sivas’ta Hamidiye Kültür Bahçesi henüz açılmamış olmasına rağmen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı

Sivas’ta, içerisinde dünyada benzeri bulunmayan Savaş Atları Müzesi’nin de yer aldığı Hamidiye Kültür Bahçesi henüz açılmamış olmasına rağmen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştirilen ve Sivas Valiliğinin geliştirdiği proje ile atıl durumdayken kültür bahçesine dönüştürülen tarihi hara ziyaretçilerini mest ediyor. Türkiye’de ilkleri de içinde barındıran ve 250 bin metrekare alana inşa edilen Hamide Kültür Bahçesinde 'Savaş Atları Müzesi' de yer alıyor. Dünyada bir benzeri bulunmayan müzede, tarihe damga vurmuş bir çok şahsiyete ait atların yanı sıra Osmanlı dönemi padişahlarında atlarının maketleri yer alıyor. Henüz resmi açılışı yapılmayan kültür bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Resmi açılışının yapılmamış olmasına rağmen ziyarete açıldıktan bu güne kadar Hamide Kültür Bahçesini yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.



“500 bine yakın vatandaşımız ziyaret etmiş olduğunu düşünmekteyiz”

Hamidiye Kültür Bahçesi hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Henüz Hamidiye kültür bahçesinin resmi açılışını yapmadık, inşallah Mayıs ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Biz 29 Ekim 2021 tarihinden itibaren vatandaşa hizmete sunduk. Bizde bu arada eksiklerimizi görmüş oluruz ve eksiklerimizi gidermiş oluruz. Biz gerçekten bu kadar beklemiyorduk, yoğun bir ilgi oldu. Özellikle müze kısımları olsun diğer alanlar olsun olağan üstü ilgi gördü. Ancak birçok birimi hizmete almamıştık, onları da yeni yeni hizmete aldık. Örneğin engelsiz yaşam merkezi, otel, çadır restoran, Nuri Demirağ Havacılık ve gökbilim merkezi, yöresel ürünler Pazar yeri gibi birimleri yeni devreye aldık. Geçen ayın sonuna baktığımızda belki de 500 bine yakın vatandaşımız ziyaret etmiş olduğunu düşünmekteyiz, ancak resmi olarak net rakam vermemiz mümkün değil” dedi.



“Hafta sonları 3040 bin üzeri vatandaş bekliyoruz”

Önümüzdeki dönemlerde ziyaretçilerin artacağını düşürdüklerini belirten Vali Ayhan, “2022 yılının Mayıs ayından itibaren, Ramazan bayramından sonra burada olağan üstü bir hareketlilik bekliyoruz. Özellikle hafta sonları 3040 bin üzeri vatandaş bekliyoruz. Çünkü alan geniş, ferah ve birçok hizmeti içerisinde barındırıyor. Her yaş gurubundan vatandaşın rahat hizmet alabileceği bir alan olduğu için ilginin yoğun olmasını bekliyoruz. Biz Mart ve Nisan ayları içerinde birçok tamirat, tadilat ve kullanmaktan kaynaklı sorunları görmüş olduk. Onlarında hummalı bir şekilde gideriyoruz, çevre tanzimlerini yapıyoruz, ulaşım aksanını planlıyoruz, şehir merkezinden buraya vatandaşlarımızın çok kolay gelmesini sağlayacak ring hatları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın kullanmasını kolaylaştıracak her türlü adımı atmış vaziyetteyiz. Burası Türkiye’nin en gözde mekânlarından birisi olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bir ay sonra burada olağan üstü bir yoğunluğun olacağını net söyleyebilirim” diye konuştu.

