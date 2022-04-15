TSYD ile MBA Okulları arasında indirim protokolü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi ile Medicana Eğitim Grubu bünyesinde eğitime başlayacak olan MBA okulları Sivas Kampüsü arasında, TSYD üyelerinin yararlanabileceği indirim protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Sivas Kampüsü Kurumsal İletişim Müdürü Dr. Özlem Güneş Erdoğu ,TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ve yöneticiler katıldı

Türkiye genelinde eğitime başlayan okullar arasında Sivas’ın 9. Sırada yer aldıklarını belirten Erdoğu, Eylül ayında eğitim öğretime başlayacaklarını ifade edip, TSYD mensupları ve çalışanlarına yüzde 20’lik indirim sağlayacaklarını, erken kayıt olması halinde ise yüzde 30 civarında indirim yapılacağını söyledi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise, Türkiye genelinde hizmet veren Medicana Eğitim kurumları olan MBA okulları ile protokol imzaladıklarını dile getirerek, bir yıl sürecek olan anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında bulunan TSYD üyelerinin ve TSYD hizmet alanında görev yapanların çocuklarının MBA okullarından yüzde 20 indirimli faydalanacağını ifade etti.

Çağlayan, MBA okullarının hayırlı olmasını dileyerek, sözleşmenin 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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