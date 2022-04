Eken bir dönem daha aday olacağını açıkladı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, odanın iftar programında kendisi ve yönetiminin bir dönem daha oda yönetimine aday olduklarını açıkladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, odanın iftar programında kendisi ve yönetiminin bir dönem daha oda yönetimine aday olduklarını açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından üyelere yönelik iftar programları düzenledi. Başkan Mustafa Eken ve Meclis üyeleri tarafından düzenlenen iftar programlarına yaklaşık 800 kişi katıldı. İftar programında konuşan Eken, bir dönem daha olay olacağını açıklayarak, “4 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü ifade eden Başkan Mustafa Eken, “Bu süre içerisinde üyelerimizin bütün sıkıntılarını gerekli yerlere taşıdık. Tek derdimiz var dedik; üyelerimiz, üyelerimiz, üyelerimiz. Biz burada emanetçiyiz. Sizler görev verdiniz geldik. Yarın görev vermezseniz gideriz. Görevde olduğumuz müddetçe de alnımızın akıyla buraya hizmet etmek zorundayız. Ben, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz Odamızdan bir kuruş ne maaş ne de huzur hakkı alıyor. Bu iftar programlarını dahi kendi cebimizden karşılıyoruz. Biz buralardan nemalanmaya gelmedik. Koltuk sevdasıyla buralara gelmedik. Odamızın bir kuruşunu dahi israf etmiyoruz. Sivas’a sahip çıkacağız, odamıza sahip çıkacağız. Üyelerimize sahip çıkacağız. Onlarda bizim çalışmamızdan memnunsa bize sahip çıkacak. Sizin adınıza burada, bu makamlardayız. Sizin adınıza Sivas’a sahip çıkıyoruz. Biz koltuklardan güç almaya değil güç vermeye geldik. Sizlerden yetkiyi aldık ve göreve geldik. Şimdide yine sizlerden yetki isteyeceğiz. Bu kardeşiniz ekibiyle birlikte bir dönem daha aday. Eğer desteklerseniz buradayız. Yok derseniz kendi işimize gücümüze bakarız” şeklinde konuştu.

Teşvik seferberliğini STSO başlattı

Sivas’ta 6. Bölge Teşvik seferberliğini Sivas TSO öncülüğünde başlattıklarını belirten Başkan Eken, “2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ekonomi Şurasında sayın Cumhurbaşkanımıza 6’ncı bölge istiyoruz demiştim. Ve kendisine dosya vermiştim. Biz yılmadık, durmadık, susmadık. Her gördüğüm yerde her platformda basında 6’ncı bölge olması için seferberlik başlattık. 6’ncı bölge demek 40 bin kişinin istihdam edilmesi demek. 200’e yakın fabrika demek. Şehirde birlik ve beraberlik içerisinde Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz hep birlikte herkes üzerine düşeni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu birlikteliği ve inanmışlığı görünce talebimizi kabul etti ve 2019 Sivas mitinginde müjdeyi verdi. 19 ay sonrada yine 2020 TOBB Ekonomi Şurasında İç Anadolu’da bulunan 13 ilin oda/borsa Başkanları adına bölge temsilcisi seçildim. O şurada da hem müjdenin gerçekleşmesini, Sivas’ın tamamının cazibe merkezi dahiline alınmasını, hem de 93 milyon altyapı bedelinin gönderilmesini talep ettim. Hamdolsun ki ödeme geldi, altyapımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Teşvik Kararnamemiz 28 Aralık’ta imzalandı. Şimdi Demirağ 6. bölge oldu, ama Sivas’ın tamamının cazibe merkezi olması içinde tüm gücümüzle çalışıyoruz, mücadele edeceğiz. Bunu tek başımıza yapamayız, yine birlik beraberlik içerisinde yapacağımıza inancım tamdır. Allah razı olsun ki 63 Oda/Borsa başkanımızdan beni seçtiler ve bende Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanımızdan 93 milyon lira altyapı bedelini istedim.” dedi.

Altyapı da yüzde 50 gerçekleşme

Eken konuşmasında Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısında yüzde 50 gerçekleşme sağlandığını belirtip, “Çok şükür altyapı bedelinde şuan sıkıntı yok. Altyapımız yüzde 50 seviyesine geldi. 2023’te fabrikalar bacaları tütecek. Bunu Sivas başardı, siz başardınız. Hepinizin emeğine sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Şu an 44 fabrikaya yer verdik. Taahhüt aldığımız çalışan sayısı 13 bin oldu. Yurtdışından ve yurtiçinden her gün bir yatırımcı geliyor. Nüfus artacak, göç alacağız. Burası sizin adınıza memleketi savunma yeri. Artık hep beraber Sivas’a sahip çıkalım. Devletimizin, milletimizin, halkımızın yanındayız. Biz ilimize, Odamıza sahip çıkacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Mustafa Varank Bakanımıza, Valimize, milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, emeği olan herkese teşvik dahilinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.