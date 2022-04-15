Sivasspor’da, Hatayspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor’a konuk olacak olan Sivasspor’da bu müsabaka öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode takımını yalnız bırakacak. Bu futbolcuların yanı sıra kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile hasta olan Jorge Felix de bordobeyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

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