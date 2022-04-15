Sivasspor kafilesi Hatay’a ulaştı

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Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak DG Sivasspor, müsabakanın oynanacağı kente geldi ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle hava yoluyla Hatay'a gitti. Kırmızıbeyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor’un, Hatay kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Moussa Konate."

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