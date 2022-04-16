İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor Sivas’ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu

Sivas’ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu.

Sivas’ta Çiçekli Mahallesinde 3 yıldır 3 katlı bir binanın zemin katında ikamet eden 57 yaşındaki Hatice Erdoğan, içerisinde bulunduğu sırada yaşadığı bina tadilata alınınca mağdur oldu. Yalnız yaşayan ve sağlık problemleri bulunan kadın kiralık başka bir ev bulamadı. Çaresizlik içerisinde inşaat halindeki evin içerisinde yaşamaya devam ediyor. Yaşlı kadın kendisine haber verilmeden yaşadığı binanın tadilata alındığını iddia etse de ev sahibi önceden kendisine bilgi verildiğini, tadilat yapmak zorunda oldukları için evden çıkmasını istediklerini söyledi. Zor günler geçiren Erdoğan, yetkililere seslenerek başına sokacak bir ev bulabilmek için yardım istedi.

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