Covid’ten yatan hasta sayısı 10’un altına düştü

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Covid19’un etkileri hızla azalırken Sivas’ta Covid19 şikayeti ile hastane servislerinde ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10’un altına düştü.

Covid19 kısıtlamalarının büyük oranda kaldırılması ile birlikte vaka sayısında da paralel oranda ciddi bir azalma gözlendi. Sivas’ta 8 Nisan itibariyle Covid19 şikayeti ile servislerde ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10’un altına düştü.

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