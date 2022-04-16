Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 11. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 33. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 11. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 22, 4. haftada Fenerbahçe ile 11, 5. haftada Gaziantep ile 11, 9. haftada Antalyaspor ile 22, 10. haftada Adana ile 11, 11. haftada Altay ile 11, 12. haftada Giresunspor ile 00, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 11, 21. haftada Trabzonspor ile 11, 23. haftada Fenerbahçe ile 11 ve 31. haftada da Giresunspor ile 22 berabere kalmıştı.

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