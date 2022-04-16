Yetim çocuklar iftar sofralarında buluştu Sivas Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Yetimler Günü'nde düzenlenen programda bin çocuk iftarda bir araya geldi

Sivas Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Yetimler Günü' nedeniyle düzenlenen iftar programında yetim çocuklar bir araya geldi.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü olarak kabul edilen Dünya Yetimler Günü bu yıl 'El Ele, Gönül Gönüle Gönül Sofrası' isimli iftar programıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yapılan programa yetim çocuklar katıldı. İl genelinde 1000 yetim çocuğun bir araya geldiği iftar programında, il merkezinde ise yaklaşık 150 yetim çocuk ve annesi özel bir restoranda bir araya geldi. İftar yemeği programı Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Yemek sonrası programa katılan çocuklara harçlık ve oyuncak hediye edildi.



“Peygamber Efendimiz de bir yetimdir”

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, "Dünya yetimler günü münasebetiyle bir araya geldik. Ramazan'ın bereketini birlikte eda ettik. Ramazan ayının 15. günü dünya yetimler günü olarak kabul edildi ve bu günde etkinlikler yapılıyor. Ramazan ayı ve yetim kavramı bir arada çok anlamlı oldu. Birçok farklı özel ve anlamlı günler var ama bugün daha anlamlı bir gün. Bugün bizim insanı duygularımızın Ramazan'ın atmosferiyle zirve yaptığı bir gündür. Dolayısıyla bu günü anlam verilerek kabul edilmesini çok isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugünü Türkiye’nin dört bir tarafından Sivas merkezde ve tüm ilçelerde yetim evlatlarımızla birlikte şu an iftarı gerçekleştiriyoruz. Peygamber efendimiz de bir yetimdir. Onun da söylemiyle yetim başı okşayan cennetin kapısını açar der. Dolayısıyla bizim hem inancımızın hem kültürümüzün özünde yetimin başının okşanması, yüzünün bilmesine vesile olmak bizim için bir düsturdur” dedi.

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