Yıldızdağı’nda kayak sadece zengin eğlencesi olmaktan çıktı Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak tesisi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi parası olana da olmayana da ev sahipliği yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldızdağı’nda kayak sadece zengin eğlencesi olmaktan çıktı Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak tesisi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi parası olana da olmayana da ev sahipliği yaptı

İHA

Yıldızdağı’nda kayak sadece zengin eğlencesi olmaktan çıktı Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak tesisi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi parası olana da olmayana da ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak tesisi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, parası olana da olmayana da ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, bu sezon 400 bin misafir ağırlayarak Türkiye’deki ilk dört tesis arasına girmeyi başardı. Sivas Valiliği'ne bağlı Buruciye A.Ş tarafından işletilen merkezde geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile Sivas’ın köylerinde yaşayan gençler profesyonel kayakla tanıştı. Proje dahilinde ücretsiz misafir edilen binlerce gence kayak eğitimi de verildi.

"Yeni sloganımız kayak bilmeyen kalmasın"
Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldızdağı’nın Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olduğunu belirterek, “Yıldızdağı'nı yaptığımız günden itibaren ilk sloganımız ‘Yıldızdağı Türkiye’de en genç en, modern ve ekonomik kayak tesisi’ oldu. Bu sloganımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki bu sürdürülebilirliği sağlamak için de projeler geliştirildi. Dağın en büyük giderlerinden biri elektriktir. Elektrik ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz güneş enerji santrallerini yaptık. Bu da bizim daha ekonomik hizmet verebilmemizi sağladı. Buradaki temel amacımız sosyal boyutu da ön plana çıkartmaktı. Amacımız kayağı sadece zenginin, parası olanın yapabileceği bir spor değil toplumun her katmanına yayabileceğimiz bir spor haline getirmek. Bu noktada da birçok projeye imza attık. Açtığımız yıl ‘Sivas’ın yıldızları parlıyor’ projesi ile tesisin etrafındaki köylerden gençleri toplayarak onlara kayak eğitimi verdik. Onun devamında her yıl ilçelerden çocuklarımız geliyor hem dağda kalıyorlar hem otel hizmeti alıyorlar, aynı zamanda onlara kayak eğitimi veriyoruz. Ayrıca çok önemli bir olimpik sporcu yetiştirme projemiz var. Bu çerçevede kayak merkezinin adıyla bir gençlik spor kulübü kurduk. Bu kulüp çerçevesinde hizmet vererek olimpik sporcu yetiştiriyoruz. Bu proje dahilinde bu sene çok ciddi manada başarılar elde ettik. Yeni sloganımız şu; ‘Kayak bilmeyen kalmasın.’ Hem şehir merkezimizden hem ilçelerimiz ve köylerimizden gençlerimizi getiriyoruz kayak öğretiyoruz. Bu da bizim burada sosyal sorumluluk anlamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koklayarak kilo verin Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini açıkladı
YEREL HABERLER Koklayarak kilo verin Diyetisyen Cansu Arslan, bazı ...
Sivaslı çiftçiye 490 milyonluk destek AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu Sivaslı çiftçilere çeşitli kalemlerde yaklaşık 490 milyonluk destek sağlandığını belirtti
YEREL HABERLER Sivaslı çiftçiye 490 milyonluk destek AK Parti Sivas ...
Refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı
Yetim çocuklar iftar sofralarında buluştu Sivas Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Yetimler Günü'nde düzenlenen programda bin çocuk iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Yetim çocuklar iftar sofralarında buluştu Sivas ...
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı
YEREL HABERLER Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta ...
Ziya Erdal, Sivasspor’da siftah yaptı
YEREL HABERLER Ziya Erdal, Sivasspor’da siftah yaptı
Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı
Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Sivas’ta başladı
YEREL HABERLER Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Sivas’ta başladı
Sivas’ta ata sporu cirit gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Sivas’ta ata sporu cirit gösterisi nefes kesti
İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler
Covid’ten yatan hasta sayısı 10’un altına düştü
YEREL HABERLER Covid’ten yatan hasta sayısı 10’un altına düştü
İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor Sivas’ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu
YEREL HABERLER İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın ...
Hatayspor - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya
YEREL HABERLER Hatayspor - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya
Uzmanı uyardı, iftarla sahur arası 12 bardak su tüketmeliyiz Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında en az 12 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirtip, meyve suyu ve kafeinli içeceklerin metabolik artığa neden olabileceğini söyledi.
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı, iftarla sahur arası 12 bardak su ...
Aslan: “Mesleki eğitime büyük önem veriyoruz” Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Ülkemizin geleceği için mesleki eğitime büyük önem veriyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Aslan: “Mesleki eğitime büyük önem ...
Başarılı Kur’an-i Kerim talebeleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı Kur’an-i Kerim talebeleri ödüllendirildi
TÜMSİAD dijitalleşen Dünya’ya yerini alacak TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, üyelerine dijitalleşen dünyanın gerisinde kalmayın çağrısı yaptı
YEREL HABERLER TÜMSİAD dijitalleşen Dünya’ya yerini alacak TÜMSİAD ...
Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır
Sivasspor kafilesi Hatay’a ulaştı
YEREL HABERLER Sivasspor kafilesi Hatay’a ulaştı
Dijital Sivas tanıtıldı Sivas’ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı “Sivas’ı keşfet” projesi düzenlenen programla tanıtıldı
YEREL HABERLER Dijital Sivas tanıtıldı Sivas’ın tarihinden ...
Hatayspor ile Sivasspor 4. randevuda
YEREL HABERLER Hatayspor ile Sivasspor 4. randevuda
Sivasspor’da, Hatayspor maçı öncesi 4 eksik
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Hatayspor maçı öncesi 4 eksik
Aktepe, Bayraktar ile artan girdi maliyetlerini görüştü Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ederek artan girdi maliyetlerini görüştü
YEREL HABERLER Aktepe, Bayraktar ile artan girdi maliyetlerini ...
Eken bir dönem daha aday olacağını açıkladı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, odanın iftar programında kendisi ve yönetiminin bir dönem daha oda yönetimine aday olduklarını açıkladı
YEREL HABERLER Eken bir dönem daha aday olacağını açıkladı Sivas ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.