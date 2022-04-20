"İtfaiyeden geliyoruz" deyip dolandırdı, kısa sürede yakayı ele verdi İş yerinin sahibinin olayı erken fark etmesi üzerine kısa sürede yakalandı

Sivas’ta kendisini itfaiye eri olarak tanıtıp iş yerlerini dolandıran bir kişi, bir işletmecinin olayı erken fark etmesi ile kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye ilginç dolandırıcılık olayı, geçtiğimiz gün Sivas’ta yaşandı. A.B. isimli kişi, iş yerlerini telefonla arayarak itfaiyeden aradığını belirtip yangın söndürme tüplerinin bakım ve değişim zamanının geldiğini söyledi. Ardından iş yerlerine giden A.B., hem bakım ücreti olarak belli miktarlarda para hem de yangın tüplerini aldı. Bu anlar güzellik merkezinin kamerasına yansıdı.



Kısa sürede yakalandı

Kardeşler Mahallesinde güzellik salonu işleten Betül Altunpara da dolandırıcının mağduru oldu. Altunpara makbuz karşılığında 850 TL ödeyerek iş yerindeki yangın söndürme tüplerini A.B.’ye teslim etti. Ancak durumdan şüphelenerek hukuk danışmanlığı aldığı Avukat Zeynep İlayda Türkay ve Mehmet Nuri Karacaoğlu’nu aradı. Türkay durumu polise bildirdi. Şehir kameralarından A.B.’nin aracı takibe alındı. Erken müdahale ve hızlı takiple A.B. polis ekipleri tarafından yakalandı. A.B. hakkında adli süreç başlatıldı.



Şüphelenince avukatını aradı

Altunpara, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“İşletmecisi olduğum güzellik merkezinin dün bir numara arayarak, ‘itfaiyeden arıyorum yangın tüplerinizin bakım zamanı geldi. Ekip arkadaşlarımız o bölgede, tüplerinizi alıp bakımını tamamladıktan sonra tekrar geri getirecek’ dedi. Tüpleri gelip aldılar ve bakım ücreti olarak tarafımızdan 850 lira tahsil ettiler. Olay sonrası dolandırıldığımı anlayıp avukatımı aradım. Polise başvurduk.”



Avukat uyardı

Avukat Zeynep İlayda Türkay ise benzer dolandırıcılıklara karşı uyararak, “İlgili güzellik merkezine hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu olay üzerine bizi aradılar. Kendilerine bir telefon geldiği söylenmiş biz de bunun üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Biliyorsunuz dolandırıcılık suçu son zamanlarda oldukça fazla şekilde işlenmekte. Müvekkilimiz de buna maruz kalmış durumda. Tüplerin bakımının yapılacağını söyleyerek hem tüpleri almışlar hem de belli bir miktar para tahsil etmişler. Bunun anlaşılmasının üzerine tarafımızca olaya dahil olunmuş, gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilerek kolluk birimine durum aktarılmıştır. Şu anda gerekli yargılama sürdürülmektedir. Şahıs yakalandı, soruşturma sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Dolandırıcılık suçuna maruz kalınmaması adına herkesçe dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Gelen birimlerin nereden geldiklerini söylerlerse söylesinler bu konuda gerekli araştırmalarının yapılasına özellikle kimlik tespiti yapılmaksızın herhangi bir para verilmemesini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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