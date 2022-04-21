Sivas’ta 800 kök kenevir ele geçirildi Sivas’ın Şarkışla İlçesinde şüpheli araçta yapılan aramada ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi

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Sivas’ın Şarkışla İlçesinde bir şüpheli araçta yapılan aramada ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Şarkışla İlçesi Akçakışla Köyünde gece saatlerinde içerisinde Ç.M.G. K.A. ,B.T, K.T. isimli şahısların bulunduğu araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 200 gram kubar esrar, ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin kan ve idrar örneklerinin alınmasına ardından K.A. isimli şahıs gözaltına aldı.

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