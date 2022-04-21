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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesi devam ediyor

İHA

Stadyum yanı bağlantı yolu ve üst geçit projesinde çalışmaları devam ediyor.

Stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesi devam ediyor

Stadyum yanı bağlantı yolu ve üst geçit projesinde çalışmaları devam ediyor.
Şantiyede incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bağlantı yolu ve üst geçit projemizde fore kazık işlemini tamamladık. Projemizi inşallah önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz.” dedi.
Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine bir yenisini daha ekliyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak olan bağlantı yolu ve üst geçit projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hummalı bir şekilde devam eden projeyi yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Şehrin kuzey ve güneyi arasında yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Başkan Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi, bu amaç doğrultusunda Buhara Caddesi’ni Stadyum bölgesi ve Erzincan çevre yoluna bağlayacak. Bağlantı yolu üzerinde kalan mevcut hızlı tren hattı ise bir üst geçit projesi ile aşılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje çerçevesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 Milyon lirayı bulacak.
Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Şehrin trafik sorununu çözmek adına alternatif yollar, kavşaklar, üst ve alt geçitler yapıyoruz. Kış şartları nedeniyle ara verdiğimiz tüm çalışmalara, havaların ısınmasıyla kaldığımız yeden devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Stadyum yanı bağlantı yolları ve üst geçit projemiz. Bu projemizin ilk etabını inşallah bu yıl içerisinde bitirmiş olacağız. Fore kazıkları atılan projemizin Temmuz ayında açılışını yapmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında şehrimize yeni bir eser kazandırmanın hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Sivas’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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