SCÜ bir laboratuvar daha kazandı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Filov Sitometri Laboratuvarı açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Filov Sitometri Laboratuvarı açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Filov Sitometri laboratuvarının açılış programına, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SCÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim ve görevliler katıldı. Filov Sitometri laboratuvarı içersin de yer alan cihaz kısa bir süre içinde binlerce hücre hakkında detaylı veri sağlıyor. Akım Sitometrisinin hematolojide en çok kullanılan lösemik hücrelerin immunfenotiplemesi hücrelerin DNA içeriğinin ve hücre döngüsünün analizi, hematopoetik kök hücresinin sayılması ve alt gruplarının belirlenmesi, hücre canlılığının tespit edilmesi, apoptoz ile ilgili araştırmalar, çoklu ilaç direncinin ( MDR) tespit edilmesi, hücresel immun yanıtın belirlenmesi, trombosit çalışmaları gibi birçok alanda araştırma yapabiliyor.



Her türlü tetkik Sivas’ta yapılabilecek



Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Sivaslı vatandaşlarımızın kanlarının artık Kayseri, Ankara gibi illere kanların gönderilmesine gerek kalmadı. Her türlü tetkiki artık Mikrobiyoloji laboratuvarımızda yapacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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