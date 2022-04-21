Sivas Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi. Program sonrası öğrencilere Osmanlı macunu ikram edildi.
Sivas Müftülüğü bünyesinde kurulan Diyanet Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler için İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde iftar programı gerçekleştirildi.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler söylendi. Dua ile sona eren iftar programı sonrası öğrencilere Ramazan geleneği olan Osmanlı macunu ikram edildi.
Programa İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın eşi Ayten Pehlivan, Kadın Gençlik Koordinatörleri, Kur’an kursu öğreticileri ve gönüllü gençler katıldı.
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