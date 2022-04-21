Kardan uçak maketi yaptılar gerçekleri kapılarına geldi Öğrenciler kardan uçak maketi yaptı, çektikleri fotoğrafı internette paylaşınca gerçek maketler kapılarına geldi

Öğrenciler kardan uçak maketi yaptı, çektikleri fotoğrafı internette paylaşınca gerçek maketler kapılarına geldi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde öğrenciler kardan bir uçak maketi yaptı. Yapıtları uçak maketinin üzerine Türk Hava Yolları yazıp bir de THY amblemi çizdiler. Yaptıkları uçağa çektikleri fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Köy sakinlerinden aynı zamanda THY çalışanı olan Ercan Gökkaya gördüğü bu fotoğrafı indirip bilgisayarında masa üstü görseli yaptı. Yöneticisinin fotoğraf fark etmesi üzerine fotoğraf yönetim kurulu başkanına kadar ulaştı. Fotoğrafın çok beğenilmesi üzerine köydeki tüm öğrencilere; uçak maketleri, zeka oyunları ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Hediyeler Gökkaya tarafından kargolanarak köye ulaştırıldı. Hediyeleri teslim alan öğrenci ve öğretmenleri çok mutlu oldu.

Okul öğretmenlerinden Rabia Çataltepe, Köy Muhtarı Murat Tuncer ve öğrenciler teşekkürlerini dile getirdi.

THY Personeli olan Gökkaya yaptığı açıklamada, “Köyümüzdeki ilkokul öğrencileri ve bir veli kardan uçak yapmış. Bende o resmi bilgisayarıma yükledim. Yöneticim gördü çok beğendi. Yöneticim ‘kim yaptı’ diye sordu. Öğrencilerin yaptığını söyledim. Yöneticim fotoğrafı başkanımıza gönderdi. Başkanımızda çocuklarımızın gönlünü almak için çam sakızı çoban armağanı hediyeler gönderdi” dedi.

Kardan uçağın yapılmasında öğrencilere yardım eden Adem Soylu da THY yönetimine teşekkür edip, “Öğrencilerimiz ile uçakların nasıl uçtuğu noktasında sohbet ederken aklımıza kardan bir uçak yapmak geldi. Bir uçak yapıp resmini çektik, sosyal medyaya attık. Türk Hava Yolları Kurumu bu resmi görmüş. Nasıl gördüklerini anlayamadık. Bize ulaştılar. Bize ulaşıp öğrencilerimize hediyeler gönderdiler. Köylüler olarak Türk Hava Yollarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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