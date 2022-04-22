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Cumhurbaşkanı Erdoğan ezan yarışması birincisini arayarak tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ezan yarışması birincisini arayarak tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'anı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabbim başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım" dedi.
Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam" diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.
Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin" karşılığını verdi.
Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle" temennilerine Kara'nın, "Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım" şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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