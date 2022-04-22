Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı Sivas’ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Sivas’ın Suşehri ilçesinde dört farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 2 heykel olmak üzere 11 tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca define aramada kullanılan bir adet detektör bulundu. Gözaltına alının 4 kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile adli süreç başlatıldı.

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