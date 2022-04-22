Türkiye’nin gururu oldular, Türk lisesi Avrupa ülkesinde İHA dersi verecek Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası İHA Üretimi ve Pilotaj Eğitimi alanında imzalanan protokoller ile Azerbaycan’ın ardından ve Romanya’da da eğitim verecek

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası İHA Üretimi ve Pilotaj Eğitimi alanında imzalanan protokoller ile Azerbaycan’ın ardından ve Romanya’da da eğitim verecek.

Sivas’ta başarıları ile adından gururla söz ettiren Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışması Türkiye 1.liği, 2021 Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışması Türkiye 3.lüğü elde etti. Başarısıyla dikkat çeken lise çalışmalarını uluslararası alana taşıdı. Okul tarafından Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Araçları Yapımı ve Pilotaj Eğitimi projesi geliştirdi. Projeyle birlikte yurt dışına açılan lise ilk olarak Azerbaycan’da İHA üretimi ve pilotaj eğitimi verdi. Yeni imzalanan bir protokolle Avrupa ülkesi olan Romanya’da da eğitim verecek.



İki ülke ile eğitim protokolü imzalandı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, gelişen teknolojiye yönelik çalışmaların okullarda olmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, “Bizim Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz özellikle drone üzerine 2 ülkeye yurt dışı ziyaretlerini yaptı. Eğitimler verme düzeyinde protokollerimiz var. Bu gurur verici, özellikle son dönemlerde insansız hava araçları, drone eğitimi ve gelişen teknolojiye yönelik çalışmaların okullarımızda olması güzel. Zaten bizimde amacımız öğrencilerimizi hayata hazırlarken proje temelli onların deneyimlerini bilgilerini becerilerini arttıracak şekilde yetişmeleri. Bu anlamda çok kıymeti bir çalışma” ifadelerini kullandı.



“Amcacımız uluslararası meslek lisesi olmak”

İHA ile ilgili uluslararası projeleri yürüten İngilizce öğretmeni Emre Yüksel, okullarını sağlam bir alt yapı ile uluslararası meslek lisesi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Teknofest 2020 2021 katılımları ve aldıkları başarılar neticesinde burada son model atölye kurulumu yaptık. Burayı ARGE merkezi olarak adlandırdık. Bu ARGE merkezimizin çalışmalarını ulusal değil daha uluslararası, diğer ülkelerle birlikte paylaşabileceğimiz bir hale getirmek için bir proje geliştirdik. Bu projemizin adı ‘Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Araçları Yapımı ve Pilotaj Eğitimi’. Azerbaycan ve Romanya’dan misafirler ağırladık. Misafirlerimizle İHA eğitimi yaptık. Bunun akabinde ilk olarak Azerbaycan’a giderek, orada yaklaşık 10’a yakın okulda eğitimimizle ilgili tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz haftada Romanya’ya gittik. Orada da Bükreş başta olmak üzere çeşitli illerde yaklaşık 10 tane okulu ziyaret ederek bu okullarda İHA eğitimiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Amacımız Uluslararası bir meslek lisesi haline gelmektir.” şeklinde koştu.



2 yeni proje üzerinde çalışılıyor

12. sınıf öğrencisi Alperen Köşe, Tekonofest 2022’ de serbest kategoride 2 yeni projeyle katılacaklarını söyleyerek, “Teknofest’te liseler arası İHA yarışmasına katıldık. 2020’de birincilik, 2021’de üçüncülük derecesini elde ettik. Bu derecelerin ardından valilik ve belediyemizden aldığımız desteklerle bu atölyemizi kurduk. Bu atölyede yeni projeler üretiyoruz. Şuanda iki yeni projemiz var. Bu sene teknofeste 2022’de serbest kategoride görev alacak projelerimiz. 2 ekibimiz var şuanda bu alanda proje çıkarmaya uğraşıyor. İleride kendimi bu alanda iyi bir yerde görüyorum. Üniversitede olsun, ileride ki hayatımda olsun bu alanda ilerleyeceğim” dedi.

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