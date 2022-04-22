Jandarma ekipleri 23 Nisanda çocukları sevindirdi Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ilk okula giderek öğrencilerle oyunlar oynatıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ilk okula giderek öğrencilerle oyunlar oynatıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki Yukarıçakmak İlkokulunu ziyaret eden Jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ekipler, öğrencilere boyama kitabı, çocuk dergisi, balon ve bayrak dağıttı. Uzun süre boyunca öğrencilerle oyun oynayıp vakit geçiren ekiplerin yanında getirdiği özel eğitimli köpek ise öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

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