Sivas'ta 27 evden hırsızlık şüphelileri adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 27 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli tarihlerde evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yaptı. Kiraladıkları araçla gittikleri mahallelerde 27 evden hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlenen S.T., C.A., A.K. ve G.İ. polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2022-04-23 14:06:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.