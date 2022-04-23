Sivas'ta 27 evden hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyedeki sorgu işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan Temizsu (19), Celal Ateş (22) ve Ahmet Kale (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden G.İ. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-04-23 17:24:53



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