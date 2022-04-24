Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan ayının 23. Sahurunda mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan ayının 23. Sahurunda mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Polis Evinde, mahalle bekçileri ve basın mensuplarına yönelik sahur programı düzenlendi. Sohbet eşliğinde süren programda konuşan Vali Ayhan, asayiş olaylarının büyük bir bölümünde önemli rol oynayan mahalle bekçilerine ve kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan basın mensuplarına kolaylıklar dileyerek katılım sağlayanlara teşekkür etti. Programın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.