Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda

Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak.
Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 10 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:
20172018 Sezonu
AlanyasporSivasspor: 11
SivassporAlanyaspor: 22
20182019 Sezonu
SivassporAlanyaspor: 10
AlanyasporSivasspor: 20
20192020 Sezonu
AlanyasporSivasspor: 11
SivassporAlanyaspor: 10
20202021 Sezonu
SivassporAlanyaspor: 02
AlanyasporSivasspor: 31
20212022 Sezonu
AlanyasporSivasspor: 01
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