TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Diyarbekirspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor’u 20 yenerek playoff maçlarına kalmayı garantiledi.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Ertinğü xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xxx, Uğur Bulut xx (Doğancan Kılıç dk. 89 ?), Yasin Elmas xx (Doğan Karakuş dk. 52 x), Alpay Koçaklı xxx, Oğuzhan Bozkurt xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Hüseyin Cihan Avcu dk. 89 ?), İlhami Siraçhan Nas xx (Çağrı Tekin dk. 89 ?), Furkan Sağman xx (Mustafa Aydın dk. 69 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Enes Yılmaz xx

Diyarbekirspor: Mücahit Çıra xx, Şaban Özel xx, Baran Işık xxx, İzzet Çelik xx (Anıl Kara dk. 82 ?), Emrullah Sayar xx (Oğuzhan Kayar dk. 63 x), Reşo Akın xxx, İbrahim Has xx (Seymen Yağmur dk. 89 ?), Şahin Şafakoğlu xx, Serhat Enes Çalışkan xx, Ali Mert Aydın xx (Kerem Vapurluoğlu dk. 82 ?), Cihan Aydın xx (Serkan Güncü dk. 89 ?)

Goller: Alpay Koçaklı (dk. 58 pen.), Gökhan Çetinus (dk. 74) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor), Reşo Akın, Şahin Şafakoğlu, Şaban Özel (Diyarbekirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.