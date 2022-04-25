SCÜ’de konser düzenlendi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliği ile Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut yönetimindeki konserde, "Ayrılık Yaman Kelime", "Gözlerinden İçti Gönlüm Neşeyi", "Bahar Pembe Beyaz Olur", "Hayal İçinde Akıp Geçti Ömrü Derbederim", "Çepeçevre Bahar İçinde Bir Yer Gördük" gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

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