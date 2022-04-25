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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas’ta başladı

İHA

Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas’ta başladı

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, 600 sporcunun katılımı ile başladı.
Türkiye Satranç Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Okullararası KüçüklerYıldızlarGençler Türkiye Satranç Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 168 okul takımı ve 600 sporcu katılım sağlıyor.
Şampiyonanın açılış töreni Sivas Vali Yardımcısı Adil Nas, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nas: “7’den 70’e herkes satranç oynayabilir”
Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Vali Yardımcısı Adil Nas, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, “Böyle bir turnuvayı ilimize kazandıran Türkiye Satranç Federasyonu'na ve katkısı bulunan herkese Sivas adına teşekkür ediyorum. Satranç sporunun desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Diğer bütün spor dallarında olduğu gibi çok erken yaşta satranç sporuna başlanmasının ileride düzenlenecek dünya satranç turnuvalarında ülkemizden dünya şampiyonlarının çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Zaten satranç sporu 7’den 70’e herkesin yaptığı bir spor dalıdır ve çok az maliyetle yürütülen bir spor dalıdır” dedi.

Bilgin: “Sporcularımıza başarılar diliyorum”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas’ın her hafta farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirterek, “Sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporun her türlüsüyle buluşturarak özgüveni oluşmuş, ayağı yere basan bir gençlik yetiştirme noktasında Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve belediyemiz Sivas’ta ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyor ve bunun da meyvelerini almaya başladık. Allah’a şükürler olsun her hafta ilimizde farklı bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de farklı illerden gelen siz çok değerli satranç sporcularımıza ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah dolu dolu geçen bir şampiyonadan sonra Sivas’tan memnun kalarak ayrılıp daha sonra farklı organizasyonlarla da sizlerle bir ve beraber olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel organizasyonlarda şehrimizi buluşturacağız. ilimize gelerek bu yarışmaya katılan çok değerli gençlerimize, sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzce bir turnuva geçirirsiniz ve Sivas’tan güzel duygularla ayrılmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Tulay: “Gurur duyuyoruz”
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da federasyona kayıtlı 1 milyon 50 bin lisanlı sporcularının olduğunu söyleyerek, “Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunu ülkemizin her tarafına yaymaya, bütün çocuklarımızın bu spordan faydalanması için gece gündüz gayret ediyoruz. Bu anlamda yaptığımız projeler ve yaptığımız çalışmalarla bugün Türkiye Satranç Federasyonu lisanlı sporcu sayısı açısından 64 spor federasyonunun önünde yer alan bir federasyondur. Bugün 1 milyon 50 bin lisanlı sporcumuzla her zaman övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Elbette bugün bu noktaya gelebilmemizde Gençlik Spor Bakanlığımızın, sponsorlarımızın ve sizler gibi satranca emek vermiş kişilerin çok önemli katkıları var. Şampiyonaya katılanlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından il protokolü, şampiyonanın açılış hamlesini yaptı. Heyecan dolu şampiyona 29 Nisan Cuma günü sona erecek.

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