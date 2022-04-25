Sivas´ta otomobil devrildi; 5´i çocuk 9 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS´ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralalarında ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin D. (60) yönetimindeki 60 ABT 387 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu üzerinde sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü (52), Münire (27), Hüseyin (1), İsmet (6) ve Afra Su Dündar (5) ile Gülpembe 31), Yurdagül Seher Kale (4) ve Zümra Miraç Kale (9) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-04-25 20:02:07



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